Momenti di tensione oggi pomeriggio al porto di Napoli, dove un uomo è stato tratto in salvo dopo essere finito nelle acque del molo Beverello intorno alle 15.

Porto di Napoli, uomo si getta in mare poco prima di prendere l’aliscafo

Come riporta NapoliToday, si tratterebbe di un gesto volontario compiuto da un cittadino italiano, in procinto di imbarcarsi su un aliscafo diretto verso le isole campane.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una motovedetta della Capitaneria di Porto, che ha recuperato l’uomo e lo ha trasportato a Calata di Massa. Qui il personale sanitario, presente con un’ambulanza, ha prestato le prime cure. Le autorità competenti stanno conducendo accertamenti per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Non si registrano ripercussioni sui collegamenti marittimi del porto.