Si registra un altro incidente sul lavoro nel Napoletano, il terzo in pochi giorni. Questa volta è accaduto a Portici, in via Cellini 31, dove un operaio di 58 anni è rimasto gravemente ferito intorno alle 8.45 di questa mattina, durante alcuni lavori di ristrutturazione.

Portici, elevatore si ribalta e colpisce operaio: ferito un 58enne

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava manovrando un elevatore monofase a palo tramite telecomando quando, per cause ancora in corso di accertamento, il macchinario si è ribaltato improvvisamente, colpendolo. L’operaio ha riportato traumi significativi a mano, braccio e avambraccio, ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia. Le sue condizioni sono gravi, ma al momento stabili.

Gli accertamenti

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Municipale, i vigili del fuoco e il personale dell’ASL, che hanno prestato i primi soccorsi e messo in sicurezza l’area. Dai rilievi iniziali è emerso che il palo dell’elevatore non era stato fissato adeguatamente al pavimento, una possibile negligenza che avrebbe causato lo sbilanciamento e il conseguente schiacciamento dell’operaio. La Procura ha aperto un’indagine per accertare eventuali responsabilità.

Il commento del sindaco

Il primo cittadino di Portici, Enzo Cuomo, ha espresso preoccupazione per l’accaduto, annunciando un’intensificazione dei controlli nei cantieri della città. “Quanto accaduto oggi — ha dichiarato — conferma ancora una volta quanto sia fragile il tema della sicurezza sul lavoro, troppo spesso lasciato al caso”.