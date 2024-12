Sequestro di botti illegali a Portici nel giorno della Vigilia di Natale. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nell’ambito della sicurezza pubblica, portando al sequestro di una significativa quantità di materiale esplodente. Un 31enne di origini cinesi è stato denunciato per detenzione e commercio abusivi di materie esplodenti, nonché per omessa denuncia delle stesse.

Portici, blitz la Vigilia di Natale: scatta il sequestro di botti illegali

Gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano hanno effettuato un’ispezione presso un’attività commerciale situata in piazza Luigi Sapio. Durante il controllo, sono stati trovati 43 scatole di fuochi pirotecnici e 287 bengala, che insieme raggiungevano un peso complessivo di circa 50 chili. Tale quantità eccedeva i limiti stabiliti per la libera vendita, comportando violazioni delle normative vigenti in materia di sicurezza e commercio di esplosivi.

In seguito al rinvenimento della merce, il personale operante ha proceduto alla denuncia dell’uomo per l’infrazione delle leggi sulla gestione di materiali esplodenti. L’operazione sottolinea l’impegno delle forze di polizia nel garantire la sicurezza pubblica e nel controllo del commercio di materiali potenzialmente pericolosi.