Fiamme in un appartamento al terzo piano di uno stabile di Portici. I fatti sono accaduti nella giornata di oggi, mercoledì 15 maggio, intorno alle ore 14 in via Cristoforo Colombo. L’incendio, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato innescato da un’esplosione di un elettrodomestico oppure un corto circuito.

Portici, abitazione in fiamme: coppia salvata dai Vigili del Fuoco

All’interno dell’abitazione c’era una coppia di anziani. I due coniugi sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco giunti sul luogo dell’incidente. I pompieri hanno prima evacuato l’interno stabile e poi domato le fiamme che si sono sviluppate velocemente. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per le indagini del caso.