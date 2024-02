Una centrale internazionale di riciclaggio è stata scoperta dalla Guardia di Finanza tra Portici ed Ercolano. Le Fiamme Gialle hanno eseguito un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura nei confronti di diversi individui.

Scoperta centrale di riciclaggio internazionale tra Portici ed Ercolano

Le accuse sono di associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, intestazione fittizia di beni, bancarotta per distrazione, omissione di dichiarazione dei redditi e detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature per intercettare comunicazioni informatiche e telematiche.

Contemporaneamente, una misura cautelare simile è stata eseguita a Lecce nell’ambito di un’operazione coordinata da Eurojust, alla quale partecipano anche le autorità giudiziarie della Lettonia e della Lituania.

La conferenza stampa

I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 9.45 nella “Sala Beatrice” della Procura della Repubblica di Napoli (ottavo piano), alla presenza del Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri.