GIUGLIANO. Si terrà sabato 14 e domenica 15 gennaio l’open day all’istituto Minzoni di Giugliano. Dalle 9 alle 13.30 l’istituto tecnico professionale aprirà le porte a futuri studenti e genitori presentando la propria offerta formativa.

Open Day all’istituto Minzoni di Giugliano

Durante le due giornate sarà possibile visitare l’istituto, i laboratori, sarà possibile chiedere informazioni relativamente all’iscrizione online per le classi prime e sarà presentata l’intera offerta formativa della scuola superiore di Giugliano guidata dalla dirigente Eleonora Vastarella.

Il Minzoni di via Bartolo Longo ha vari indirizzi, quello economico che si divide in amministrazione finanza e marketing, articolazione sistema informativi aziendali e l’indirizzo turismo, e l‘indirizzo professionale che si ramifica in servizi commerciali, servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera con articolazioni in accoglienza turistica, servizi di sala e vendita ed enogastronomia.