Porcelli inaugura comitato a Mugnano: “Area Nord deve essere rappresentata in Consiglio regionale”

È stato inaugurato ieri sera a Mugnano il comitato elettorale del consigliere regionale Giovanni Porcelli, candidato alle prossime elezioni in Campania. Nel corso dell’incontro, il consigliere ha voluto riunire i suoi “fedelissimi della prima ora”, definendo la nuova campagna elettorale come un momento di ascolto e confronto con cittadini e associazioni del comprensorio. Alla presenza di sostenitori e amministratori locali, Porcelli ha ribadito l’importanza di garantire una rappresentanza forte dell’area Nord all’interno del Consiglio regionale, sottolineando la necessità di dare continuità ai progetti avviati sul territorio.