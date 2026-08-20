Potrebbe trattarsi di un nuovo caso di violenza di genere quello avvenuto a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. Una donna di 59 anni è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione in via Louis Armstrong. Ad anticipare la notizia è Il Mattino.

Ponticelli, donna trovata senza vita in casa con lividi sul corpo: ipotesi femminicidio

Il decesso risale al 17 agosto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo le prime informazioni, sul corpo della donna sarebbero stati riscontrati alcuni lividi, circostanza che dovrà ora essere chiarita dall’esame autoptico.

A fare il ritrovamento sarebbe stato il figlio, che non aveva più notizie della mamma da alcuni giorni. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi e saranno gli ulteriori rilievi e gli esami medico-legali a chiarire se i segni riscontrati sul corpo.