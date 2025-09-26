Colpo fallito nella serata di ieri, giovedì 25 settembre, a Pompei in via Lepanto, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 31enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto in abitazione.

Pompei, sorpreso dal proprietario a rubare scooter e bici in un garage: arrestato 31enne

Gli agenti del Commissariato di Pompei sono intervenuti su segnalazione della Centrale Operativa dopo la chiamata di un residente che aveva sorpreso due persone all’interno del box della propria abitazione. I ladri stavano cercando di portare via uno scooter e una bicicletta.

Alla vista del proprietario, i malviventi si sono dati alla fuga, abbandonando la refurtiva in strada. Poco dopo i poliziotti hanno rintracciato uno dei due, identificato nel 31enne, e lo hanno arrestato. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce ed è attivamente ricercato.

