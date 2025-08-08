Quasi quattrocento chili di prodotti ittici destinati alle pescherie sono stati sequestrati dalla Guardia Costiera di Castellammare di Stabia a Pompei. Il carico, composto da pesci e molluschi, viaggiava su un furgone privo della documentazione di tracciabilità, fondamentale per garantire la provenienza e la corretta conservazione dei prodotti.

Pompei, sequestrati 390 kg di prodotti ittici privi di tracciabilità: sanzioni per 1.500 euro

L’intervento, coordinato dalla Direzione Marittima di Napoli e diretto dal comandante Andrea Pellegrino, rientra nei controlli volti a tutelare i consumatori e a contrastare la diffusione di merce non conforme alle normative vigenti sul commercio e sulla conservazione degli alimenti. Il conducente e il titolare dell’attività sono stati multati con una sanzione complessiva di 1.500 euro.

Nei giorni scorsi, durante analoghi controlli nella zona, erano stati sequestrati altri 100 chili di prodotti ittici privi di documentazione, con sanzioni per oltre 3.000 euro. In quell’occasione, le verifiche avevano anche rilevato la presenza di “novellame”, ovvero specie ittiche allo stato giovanile, il cui commercio è vietato.