La Polizia di Stato ha arrestato nella mattinata di ieri un 47enne di Torre Annunziata, con precedenti penali, per rapina aggravata e per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

Pompei, rapina un negozio armato di forchetta: 47enne arrestato dalla Polizia

L’episodio si è verificato in un esercizio commerciale situato in via Mariconda a Pompei. Gli agenti sono intervenuti subito dopo una segnalazione per una rapina consumata ai danni di un negozio. Giunti sul posto, gli operatori hanno esaminato le immagini del sistema di videosorveglianza, che hanno consentito loro di ricostruire l’accaduto. Il rapinatore, con il volto travisato, aveva fatto irruzione nel locale, minacciando una dipendente con una forchetta. Dopo essersi impossessato dell’incasso e di un telefono cellulare, l’uomo aveva tentato di strappare con violenza la collana che una delle lavoratrici indossava, prima di darsi alla fuga.

Grazie a una rapida comunicazione tra le pattuglie, la descrizione del rapinatore è stata diramata immediatamente via radio, permettendo così di circoscrivere la zona e di avviare le ricerche. Dopo pochi minuti, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata hanno rintracciato l’uomo, che cercava di allontanarsi a bordo di una bicicletta. Il 47enne è stato bloccato in via Torretta di Siena, dove è stato trovato in possesso della refurtiva appena rubata.

Le verifiche successive hanno rivelato che l’uomo era già sottoposto alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Torre Annunziata. La violazione di tale misura ha contribuito ad aggravare ulteriormente la posizione dell’indagato, che è stato arrestato e trasferito presso gli uffici della Polizia.