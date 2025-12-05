Pompei, auto si schianta contro palo della luce e danneggia condotta del gas. Area evacuata

Paura a Pompei, dove nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 5 dicembre, un violento incidente in via Ripuaria ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Un Suv lanciato ad altissima velocità ha impattato una utilitaria che usciva da una traversa, finendo poi contro un palo della luce e danneggiando una condotta del gas, con una perdita importante che ha fatto temere una possibile esplosione.

Evacuazione immediata e strada chiusa: fondamentale l’intervento della polizia locale

Gli agenti della polizia municipale, coordinati dal colonnello Gaetano Petrocelli, sono intervenuti tempestivamente, evacuando l’intera area e chiudendo la strada per garantire la massima sicurezza. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, il 118 e le squadre tecniche di Enel Gas ed Energia, che hanno lavorato fino al ripristino della condotta danneggiata. Gli occupanti delle due auto hanno riportato lievi ferite, medicate direttamente sul luogo dell’incidente. Il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, ha elogiato il tempestivo intervento della polizia locale e del comandante Petrocelli per l’efficienza e il coordinamento dimostrati