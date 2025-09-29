Serata di paura ieri, domenica 28 settembre, a Pomigliano d’Arco, dove un banale incidente stradale si è trasformato in un grave episodio di violenza. Un tamponamento tra un’Alfa Romeo 147 e una Toyota Aygo ha dato origine a un’accesa lite tra i due conducenti, sotto gli occhi di alcuni clienti di un bar situato nelle vicinanze.

Pomigliano, rissa dopo tamponamento finisce nel sangue: 54enne accoltellato mentre cerca di fermare la lite

Durante la colluttazione, uno dei presenti – un uomo di 54 anni – sarebbe intervenuto per cercare di separare i litiganti. Il gesto gli è però costato caro: il 54enne è stato accoltellato al petto dal conducente di uno dei due veicoli, che subito dopo l’aggressione si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

La vittima, soccorsa immediatamente, è stata trasportata in gravi condizioni all’Ospedale del Mare di Napoli, dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo di Castello di Cisterna e quelli della Stazione di Pomigliano d’Arco, che hanno avviato le indagini e stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare e rintracciare l’autore dell’accoltellamento.