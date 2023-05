Il candidato sindaco di Europa Verde al Comune di Pomigliano d’Arco, Salvatore Cioffi è stato picchiato selvaggiamente, ieri sera, da due persone non ancora identificate.

Pomigliano, candidato sindaco Salvatore Cioffi pestato a sangue in strada

Secondo le testimonianze di amici e compagni, Cioffi avrebbe subito un vero e proprio agguato finalizzato a fargli del male e senza nessuno scopo di rapina.

L’ex consigliere della Città Metropolitana di Napoli è stato trasportato al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove attualmente è ricoverato. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

A rassicurare gli elettori e chiunque in queste ore gli abbia manifestato solidarietà, è stato lo stesso candidato sindaco attraverso un post su Facebook in cui scrive di aver riportato “qualche contusione ma nulla di grave. Non è stato un bel momento e, nonostante la sua drammaticità, ha avuto un lieto fine”, si legge nel post di Cioffi.

“Desidero ringraziare tutti per l’affetto e la vicinanza che mi state dimostrando – aggiunge -. Un grazie particolare alle forze dell’ordine e al personale sanitario del pronto soccorso del Ospedale Villa dei Fiori di Acerra”.

La solidarietà

In tanti hanno espresso solidarietà e vicinanza al politico, condannando la vile aggressione di cui è stato vittima l’ex presidente del consiglio comunale. Tra questi, c’è anche il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “Ho subito parlato con il Questore per attivare tutte le misure necessarie a rendere sicura l’attività elettorale di Salvatore. Per chi è schierato apertamente per la legalità e contro la criminalità organizzata è sempre più difficile la vita sui nostri territori”.