Due feriti da proiettili vaganti a Pomigliano d’Arco la sera della vigilia di Natale. Vittime un uomo di 47 anni e un bimbo di 7 anni appena. Sui due gravi episodi indagano i carabinieri della locale Compagnia.

Pomigliano, bimbo di 7 anni e 47enne feriti da proiettili vaganti: caccia al responsabile

Il bambino di 7 anni è stato trasportato dai genitori all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli con una ferita di striscio al braccio sinistro, compatibile — secondo i primi riscontri — con un colpo d’arma da fuoco. L’allarme è scattato immediatamente. Il personale sanitario ha allertato la Polizia di Stato, intervenuta in ospedale per avviare gli accertamenti. Dalla prima ricostruzione dei fatti è emerso che il ferimento sarebbe avvenuto in piazza Mercato, a Pomigliano d’Arco, proprio nel corso della serata della Vigilia. Dopo le cure dei sanitari, il piccolo è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

La sera della Vigilia anche un 47enne è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco di piccolo calibro mentre passeggiava in strada con la compagna in piazza Giovanni Leone. La vittima si è recata presso l’ospedale del Mare solo il giorno dopo per ricevere le medicazioni. Non è in pericolo di vita. Non è escluso che entrambi – il 47enne e il bambino – siano stati feriti dalla stessa pistola, forse usata “per gioco” da qualcuno per festeggiare la Vigilia. Un episodio inquietante che riaccende i riflettori sull’uso improprio delle armi da fuoco durante i festeggiamenti natalizi e di fine anno.