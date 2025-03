Bufera sul Carnevale di Acerra, in provincia di Napoli, per la sfilata di un carro allegorico che ha suscitato polemiche. Il carro, raffigurante una prigione con sbarre di ferro, aveva come elemento centrale una gigantesca Statua della Libertà che, invece della tradizionale fiaccola, impugnava un mitra. Le immagini ufficiali dell’evento mostrano la statua con il braccio alzato e un Kalashnikov ben visibile, mentre davanti campeggiava la scritta “Freedom” nei colori dell’arcobaleno.

Polemiche al Carnevale di Acerra: sfila il “carro dei carcerati” con la Statua della Libertà armata di mitra

Attorno al carro, numerosi giovani ballavano sulle note di brani neomelodici inneggianti alla libertà per i detenuti. “Non chiediamo libertà solo per i carcerati, ma per chiunque soffra, dentro e fuori dalle prigioni”, ha dichiarato il responsabile del gruppo che ha realizzato l’allestimento.

L’episodio ha suscitato reazioni politiche, con il parlamentare Francesco Emilio Borrelli che ha definito provocatoria la scelta di rappresentare il tema in questo modo. Nel frattempo, il sindaco di Acerra, Tito D’Errico, ha precisato che il Comune non ha avuto alcun ruolo nell’organizzazione dell’evento e che non era a conoscenza della presenza del carro dei carcerati.