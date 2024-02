Poggioreale, tenta di impiccarsi in cella: 23enne salvato dagli agenti

Un detenuto di 23 anni ha tentato di impiccarsi nella sua cella con una corda al collo ma è stato prontamente salvato dagli agenti della penitenziaria. I fatti sono accaduti nella serata di ieri nel Carcere di Poggioreale a Napoli.

A rendere nota la notizia è Aldo Di Giacomo, vice segretario generale Osapp, che chiede: “Di fronte ad un trend che non sembra arrestarsi e che potrebbe far superare a fine 2024 il più tragico bilancio di suicidi, quello del 2022 con 84 vittime, è necessario correre ai ripari per mettere fine alla “strage di Stato” ed assolvere alla prima funzione dello Stato di legalità che le deriva dall’avere in custodia vite umane”.

I suicidi in carcere sono un problema che riguarda tutte le fasce di età, dai giovanissimi agli over 60, con quelli più frequenti tra gli under 40, con un numero elevato di persone con problemi psichici e di tossicodipendenza ed evidenziano in modo più forte le gravi problematiche prima fra tutte il sovraffollamento.