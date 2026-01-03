Ha tentato di introdurre droga nel carcere di Poggioreale per consegnarla al figlio detenuto, ma è stato scoperto dagli agenti della Polizia Penitenziaria e arrestato, finendo così recluso nello stesso istituto penitenziario.

Poggioreale, tenta di consegnare droga al figlio detenuto: finisce anche lui in cella

L’episodio è avvenuto nella casa circondariale di Poggioreale, a Napoli, dove sono stati sequestrati 150 grammi di sostanza stupefacente, tra hashish e cocaina.

A rendere nota l’operazione è l’Uspp (Unione Sindacati Polizia Penitenziaria), attraverso il presidente Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio, che hanno espresso apprezzamento per l’intervento degli agenti.

«Ancora una volta la Polizia Penitenziaria dimostra di essere un corpo serio e professionale dello Stato», hanno sottolineato i due sindacalisti, evidenziando l’impegno quotidiano nel garantire sicurezza e legalità all’interno degli istituti di pena.

Moretti e Auricchio hanno inoltre ribadito come la Polizia Penitenziaria rappresenti «un’eccellenza nel contrasto all’introduzione di droga e telefoni cellulari nelle carceri», nonostante le difficoltà legate alla grave carenza di personale. A Poggioreale, infatti, mancano circa 150 unità, e solo grazie a un forte spirito di sacrificio si riesce a mantenere l’ordine e la sicurezza interna.