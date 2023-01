Giugliano, Casoria, Torre Del Greco, Castellamare, Napoli e Caserta. Tutti comuni campani sopra i 60.000 abitanti, tutti a rischio flop PNRR. Lo certifica uno studio commissionato dalla Fondazione Sud con il Prof. Vieste dell’Università di Bari.

PNRR e servizi, Giugliano la città più azzoppata d’Italia

Il Comune più azzoppato d’Italia è Giugliano che nel rapporto dipendenti abitanti presenta un -518. Per capirci: Trieste, che guida la classifica delle migliori, ha un +503. Insomma Giugliano in testa e poi gli altri grandi Comuni della provincia di Napoli non hanno la capacità di amministrare i propri territori perché non hanno uomini e donne per poterlo fare.

Tutto questo spiega anche i bassissimi livelli di qualità della vita certificati dall’Istat in un altro studio che lancia un campanello d’allarme in tutto il Sud. Il Mezzogiorno, secondo l’istituto di statistica nazionale, è al collasso: si parla di “tsunami” demografico con i giovani che scappano senza futuro. In particolare a farlo sono quelli più qualificati, impoverendo il tessuto sociale. Temi che la nostra testata denuncia da anni e che qualcuno dovrebbe finalmente prendere sul serio prima che sia troppo tardi.