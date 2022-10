Lavori per 178 milioni di euro, finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr, per la costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione di 40 scuole di Napoli e provincia. È il piano di edilizia scolastica approvato con delibera dalla Città Metropolitana di Napoli e presentato ieri nel corso di una conferenza stampa del sindaco metropolitana Gaetano Manfredi.

Pnrr, 178 milioni di euro per le scuole di Napoli e provincia: 5,5 milioni di euro per il Marconi di Giugliano

Tra le opere previste c’è l’ampliamento del liceo Kant di Melito per un importo di quasi 5 milioni di euro, nuove palestre per il “M.Niglio” di Frattamaggiore per 3,8 milioni di euro. Previsto anche l’ampliamento dell’istituto “E.Sereni” di Cardito per più di 3 milioni e quello della sede Siani di Casalnuovo per poco più di 3 milioni di euro. 5,5 milioni di euro sono i fondi stanziati per la ristrutturazione dell’istituto Marconi di Giugliano.

Il piano ha stabilito la costruzione di una nuova scuola nel comune di Ischia per la quale è stato stanziato un importo di 6,7 milioni di euro. Adeguamento sismico ed efficientamento energetico per il Sereni di Afragola dove saranno spesi 7,4 milioni di euro. Stesso intervento anche per la palazzina inagibile del Falcone di Licola di Pozzuoli per un importo pari a 2,7milioni di euro.

Gli interventi indicati nei lotti/accordi quadro sono tutti finanziati o in fase di valutazione nell’ambito del PNRR. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Manfredi che ha ricordato come questo rappresenti “il maggiore investimento per la scuola nella storia dell’area metropolitana di Napoli e che consentirà di avere in tempi estremamente ristretti, come prevedono gli impegni per il Next Generation EU, finalmente scuole sicure, adeguate e funzionali su tutto il territorio della Città Metropolitana di Napoli”.