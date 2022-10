“Il nostro obiettivo è quello di completare l’iter e avere la disponibilità dei nuovi spazi entro il 31 dicembre”. Così il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi ai microfoni di Teleclubitalia, in merito alla vicenda che sta interessando gli studenti e tutto il personale scolastico dell’istituto superiore “G.Marconi” di Giugliano.

Marconi, Manfredi: “Nuovi spazi per studenti entro il 31 dicembre”

Da mesi sono infatti in corso i lavori di riqualificazione e ristrutturazione nella scuola di via Basile. A inizio anno scolastico, le alunne e gli alunni sono stati smistati in quattro scuole del territorio, in attesa delle sedi definitive. Una soluzione tampone che sta causando non pochi disagi agli studenti e al personale scolastico, al punto che i sindacati hanno inviato una lettera al sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi, chiedendogli di visionare gli atti ed esprimendo preoccupazione circa l’ipotesi di protrarre i doppi turni anche dopo la pausa natalizia e la possibilità di una fuga generale.

“E’ stato fatto un avviso pubblico per trovare degli immobili privati che possano garantire una sede agli alunni – spiega il sindaco di Napoli -. L’avviso è andato a buon fine: ci sono state due offerte che sono state valutate in maniera positiva“.

“Adesso si chiuderà la contrattualizzazione definitiva con le scelte e ci sarà il tempo dell’adeguamento. Il nostro obiettivo – aggiunge Manfredi – è che per il 31 dicembre si completi tutto l’iter e ci sia la disponibilità dei nuovi spazi in modo da ridurre i disagi degli studenti”.