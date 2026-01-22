Sei persone sono state arrestate a Casalnuovo di Napoli nell’ambito di un’operazione dei carabinieri di Torre Annunziata, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan camorristico Rea-Veneruso.

Pizzo e minacce agli imprenditori: sei arresti a Casalnuovo per estorsione mafiosa

I provvedimenti restrittivi, consistenti in ordinanze di custodia cautelare in carcere, sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda, a conclusione di un’indagine condotta dalla Procura della Repubblica.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati avrebbero imposto il pagamento del pizzo a diversi imprenditori di Casalnuovo, ricorrendo a minacce ripetute per costringerli a versare somme di denaro indispensabili per poter proseguire le proprie attività commerciali. Le estorsioni sarebbero state finalizzate al sostegno economico del clan Rea-Veneruso, organizzazione camorristica attiva anche a Volla e nei comuni limitrofi.