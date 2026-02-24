Pizza, canto e divertimento: al via “Karaoke Family Night” da Rossopomodoro Giugliano

Giugliano in Campania. Il giovedì sera a Giugliano si accende di musica e allegria. Presso “Rossopomodoro”, al “Parco Commerciale Grande Sud”, debutta un nuovo appuntamento fisso dedicato a chi ama la buona cucina e il divertimento condiviso: la “Karaoke Family Night”.

L’idea nasce dalla voglia di trasformare la classica cena fuori in un’esperienza memorabile per tutte le età. Non la solita serata karaoke, ma un format pensato su misura per le famiglie: un ambiente accogliente dove i bambini possono divertirsi a intonare le loro hit preferite e gli adulti possono sfidarsi sui grandi classici della musica italiana e internazionale, il tutto tra un morso a una verace pizza napoletana e un brindisi in compagnia. “Se ti piace cantare, non tenerlo per te!”

Per info e prenotazioni: 3316921208 – 0812772505