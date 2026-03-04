Pitbull aggredisce due conviventi a Ischia: feriti un uomo di 54 anni e una donna di 43

Paura sull’isola d’Ischia, dove un pitbull ha aggredito due conviventi, un uomo di 54 anni e una donna di 43, provocando diverse ferite. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, martedì 3 marzo, e ha richiesto l’intervento dei carabinieri della stazione di Barano d’Ischia. Secondo quanto emerso, i militari sono intervenuti presso l’ospedale di Lacco Ameno, dove i due feriti erano stati trasportati poco prima dal 118 per ricevere le cure necessarie.

I feriti trasportati in ospedale

L’uomo, 54 anni, ha riportato ferite alla gamba destra e all’avambraccio sinistro, mentre la donna, 43 anni, ha riportato lesioni all’avambraccio destro. Entrambi sono stati presi in carico dal personale sanitario del pronto soccorso. Al momento i due conviventi restano in osservazione, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Indagini in corso

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’aggressione avvenuta con il cane pitbull di proprietà della coppia.