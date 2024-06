Brutta disavventura nel pomeriggio di ieri, sabato 29 giugno, per “I Desideri”, duo composto da Giuliano e Salvatore Desideri, figli del noto cantante Nico Desideri.

Pistola in faccia ai “Desideri”, cantati rapinati nel traffico sulla tangenziale di Napoli

I due giovani artisti erano in viaggio sulla tangenziale di Napoli per raggiungere lo stadio Maradona per assistere al concerto di Nino D’Angelo. Mentre erano fermi nel traffico sono stati affiancati da uno scooter con due ragazzi a bordo che gli hanno intimato, sotto la minaccia di una pistola, di consegnare gli orologi. Dopo averli sfilati i malviventi sono scappati col bottino. “I Desideri” hanno poi ripreso la marcia verso Fuorigrotta ma il caso è stato comunque segnalato alla polizia, come emerso dal video pubblicato sul profilo.

“Erano di sicuro due minorenni, – racconta uno dei due giovani in una storia su Instagram -. Stavamo in auto e ci stavamo dirigendo verso lo stadio quando ci hanno minacciato e sfilato gli orologi. Non si può stare più tranquilli, questa gente sta rovinando Napoli”.