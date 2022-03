Pierpaolo Petrelli è un personaggio televisivo di 31 anni, originario di Maratea, noto per essere stato il primo Velino di Striscia La Notizia insieme a Elia Fongaro; successivamente, è stato corteggiatore a Uomini e Donne e secondo classificato del Grande Fratello VIP 5. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Pierpaolo Pretelli: chi è, età, altezza

Pierpaolo Pretelli è nato il 31 luglio 1990, sotto il segno del Leone. Ha 31 anni ed è alto 190 cm.

Dopo il diploma al Liceo Scientifico, Pierpaolo Pretelli si è trasferito a Roma, dove si è iscritto all’Università alla Facoltà di Giurisprudenza. Non ha terminato gli studi poiché ben presto si è dedicato al mondo dello spettacolo.

Per mantenersi, ha lavorato come cameriere in una discoteca, ma ha svolto anche altre mansioni, dal bagnino al ballerino. Ha ricoperto il primo ruolo in TV a I Migliori Anni, trasmissione di Carlo Conti. Da quel momento in poi, per lui si sono aperte le strade e tante opportunità, dalla televisione alla musica.

Pierpaolo Pretelli: Striscia, Domenica In

Nel 2013, Pierpaolo Pretelli ha ricoperto il ruolo di velino nel programma satirico Striscia la notizia, insieme ad Elia Fongaro, anche lui ex protagonista del Gf Vip.

Sempre nel 2018, Pierpaolo Pretelli ha avuto modo di scendere le scale di Uomini e Donne. Ha svolto il ruolo di corteggiatore di Teresa Langella, anche lei ex di Temptation Island nella versione nip.

Ma Pierpaolo in questi anni ha debuttato anche nel mondo della musica. Nel 2016, Pierpaolo ha pubblicato il primo singolo Be Lost. Dopo il GF Vip, nel 2021 Pierpaolo ha presentato anche il singolo L’estate più calda, scritta da Shade in collaborazione con Jaro.

Nel settembre 2020, Pierpaolo Pretelli è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip come uno dei concorrenti della quinta edizione.

Nel 2021, partecipa a Tale e Quale Show su Rai 1, condotto da Carlo Conti. Successivamente, è stato tra gli ospiti fissi a Domenica In, dove si cimenta in alcuni giochi e canti.

Pierpaolo Pretelli: fidanzata, moglie, figli

Pierpaolo ha avuto una relazione con Ariadna Romero: i due hanno avuto un figlio, Leonardo, ma non si sono mai sposati. Purtroppo, le cose tra di loro non sono andate nel migliore dei modi: i due si sono lasciati, ma ora conservano un bellissimo rapporto.

Attualmente, Pierpaolo è felicemente fidanzato con Giulia Salemi: i due si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, per poi decidere di iniziare una storia d’amore al termine del programma.

Pierpaolo Pretelli: Instagram

Su Instagram, Pierpaolo è seguito da moltissimi fan: il suo account personale conta circa 653mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.