Arriva in ospedale in preda a forti dolori addominali. Diventa “mamma a sorpresa” e scopre di essere incinta al nono mese di gravidanza. E’ successo a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. Una vicenda analoga a quella di Manuela De Santi, la 42enne che l’anno scorso pure fu “madre” a sua insaputa.

Piedimonte Matese (Caserta): in ospedale con forti dolori addominali. Scopre di essere incinta

Questa volta, come spiega Edizione Caserta, protagonista della vicenda è una 31enne giunta al pronto soccorso dell’ospedale Civile con fitte all’addome. Chiede così di essere visitata. I medici la sottopongono a un’ecografia e restano a bocca aperta: la donna è gravida ed è al nono mese. I dolori addominali sono in realtà le doglie prima del parto. A quel punto i medici decidono di far partorire subito la 31enne. Il bimbo nasce in perfette condizioni di salute.

Il precedente

Ad ottobre scorso un destino simile era toccato a Manuela De Santi, la 42enne diventata mamma senza saperlo. La donna andò al pronto soccorso dell’ospedale Civile di Caserta con dolori al basso ventre temendo di avere una cistite. Quando si scoprì incinta ala 33esima settimana non credeva alle sue orecchie. Era infatti convinta, insieme al suo compagno, di non poter avere più figli e di soffrire di problemi di salute all’apparato gastro-intestinale. Quando sua figlia venne alla luce, decise di chiamarla Laura.