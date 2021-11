Un 71enne è stato picchiato da sconociuti a Mercato Cilento, frazione del comune di Perdifumo situato nel Salernitano. La vittima, come riporta Fanpage, ha denunciato la vicenda alle forze dell’ordine e sui social. Stando alle ultime ricostruzioni l’anziano malcapitato di origine salernitane, dopo aver scoperto i ladri in casa, è stato picchiato e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per le cure del caso.

71enne picchiato dai ladri: indagano i carabinieri

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli e della stazione locale che stanno raccogliendo gli elementi utili per individuare i malviventi. I militari dell’Arma non escludono nessuna ipotesi. Al momento quella più calda resta la rapina finita male. E non è un caso isolato. Negli ultimi tempi, infatti, sono state tante le abitazioni svaligiate oppure prese di mira da ladri senza scrupoli. Un fatto molto simile è accaduto a Sant’Anastasia qualche giorno fa.

Un 43enne è stato accoltelato da alcuni ladri mentre tentavano di entrare in casa fozando la serratura della porta d’ingresso. Cresce sempre di più negli ultimi tempi escalation dei furti negli appartamenti. Addirittura i malviventi, ed è il dato che fa più riflettere, non temono alcuna reazione da parte dei proprietari.