Questa che vedete è una panchina in marmo che per cause ancora da chiarire, una notte di diverse settimane fa è stata divelta, rotta e i pezzi poggiati lungo la strada. La seduta era uguale a quella che si trova sul marciapiede di Via Vittorio Veneto a ridosso di Piazza Gramsci Giugliano. Le lastre di marmo rotte sono state abbandonate da circa un mese lungo la strada e all’ingresso della Piazza. Si tratta di pezzi grandi che invadono la via e che potrebbero essere anche potenzialmente pericolosi poiché la zona è molto frequentata sopratutto dai bambini della scuola elementare e da quelli che usufruiscono delle giostrine.

Piazza Gramsci, una delle piazze principali, purtroppo, è sempre palcoscenico di degrado. L’area è stata limitata da cancelli per evitare il passaggio sconsiderato degli scooter, ma il decoro urbano è pressoché indecoroso.

Scritte campeggiano ovunque, dalle giochi per bambini alle panchine e persino sui muri. Dove si legge “area botanica cittadina” è un vero e proprio caos di colori, disegni e scritte. Così come nel luogo di culto dove vi è la statua di Padre Pio. Anche qui degrado e marmi rotti. In alcune aiuole, poi, sono stati rdicati gli alberi e la situazione è così da tempo.

In settimana, però, sono state istallate nuove giostre per i più piccoli e sistemata, alla buona, l’altalena che per l’ennesima volta era stata rotta. Da un lato la voglia di vivere al meglio la città, dall’altro, però, incuria e il disinteresse.