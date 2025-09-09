Attimi di terrore oggi pomeriggio nel quartiere Pianura, periferia occidentale di Napoli. Intorno alle 16, in via Grottole, si sono registrati diversi boati seguiti dall’innalzarsi di una fitta nube di fumo, visibile anche a grande distanza.

Pianura, esplode fabbrica di fuochi d’artificio: boato e fiamme vicino ai palazzi

Dalle prime ricostruzioni, l’area interessata ospiterebbe una fabbrica di fuochi pirotecnici, anche se la dinamica di quanto accaduto non è ancora stata chiarita. A confermare l’episodio i carabinieri della locale Compagnia. Alcuni residenti hanno raccontato di aver udito almeno cinque esplosioni, tre delle quali particolarmente violente, tanto da far vibrare le abitazioni.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo a eventuali feriti. Non si escludono vittime. Intanto sono centinaia le segnalazioni giunte sui social. Il boato è stato avvertito anche a Marano, Quarto e nei quartieri di Soccavo e Fuorigrotta.