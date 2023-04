Momenti di tensione si sono registrati all’esterno della stazione Marittima di Napoli, dove è atteso il ministro dell’interno Matteo Piantedosi in visita nella città partenopea per partecipare al forum sui beni confiscati della camorra.

Piantedosi a Napoli, scontri tra manifestanti e polizia: ci sarebbero feriti

Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine si sono verificati nei pressi del porto napoletano. Circa un centinaio di dimostranti, uniti sotto la rete antifascista e antirazzista di Napoli, hanno provato a consegnare un mazzo di fiori per ricordare tutte le vittime del mare e di quelle che definiscono “stragi di Stato” venendo respinti da un cordone di polizia. Successivamente c’è stato un altro contatto con gli agenti in tenuta anti sommossa. A quel punto sono scoppiati i tafferugli.

A quanto pare una persona sarebbe stata ferita alla testa. C’è stato anche un lancio di ortaggi contro le auto blu dei partecipanti al forum. Tra questi, oltre al ministro Piantedosi, ci sono anche i presidenti e gli assessori di diverse Regioni italiane. “A Cutro è strage di Stato! Canali umanitari subito!” è uno dei messaggi lanciati dai manifestanti, in riferimento al naufragio in Calabria dello scorso febbraio, in cui morirono oltre 90 migranti.