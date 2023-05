Avevano pianificato un colpo milionario in Belgio, acquistando tutto il necessario tra cui delle maschere teatrali come la banda di rapinatori in “Point Break”, celebre film con Patrick Swayze e Keanu Reeves. Ma i rapinatori sono stati scoperti e arrestati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. In manette sono infatti finite sei persone.

Pianificano rapina milionaria in Belgio con maschere teatrali come in Point Break: 6 arresti

I sei sono gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine e di due rapine perpetrate nel territorio della provincia di Napoli, con la tecnica cosiddetta del “filo inverso”. Tale sistema consta di tre fasi: una preliminare, in cui vengono individuate le vittime. Tendenzialmente sono imprenditori, commercianti o agenti di commercio, che sono soliti versare denaro contante presso istituti di credito o che trasportano preziosi.

Poi c’è una fase successiva, svolta dal “filatore”, di studio preventivo e quotidiano delle abitudini della potenziale vittima per calendarizzare i giorni in cui viene abitualmente effettuato il versamento di denaro presso la banca di riferimento. Infine, una fase esecutiva, che consiste nell’aggredire il povero malcapitato con azioni repentine e con l’uso di armi da fuoco, prima che depositi il denaro o consegni i preziosi.

Le indagini, dirette dalla Procura di Napoli Nord, hanno consentito – in primo luogo – di identificare i componenti del sodalizio e gli autori di due rapine aggravate compiute con tale modalità, grazie al monitoraggio dei veicoli in loro possesso, alle attività di intercettazione ambientale e ai servizi di osservazione e pedinamento svolti dalla polizia giudiziaria sulla scorta delle denunce delle vittime.

Le rapine

Sono quattro le rapine ricostruite dagli inquirenti, di cui una in fase di progettazione e che avrebbe avuto luogo in Belgio.

Il primo raid è stato commesso a Casoria, lo scorso 13 aprile, ai danni di un agente di commercio che, in ragione della sua attività di rappresentanza, stava trasportando gioielli e preziosi di particolare valore. I filatori, a bordo di un’auto, pedinarono e osservarono comportamenti e spostamenti della vittima, collocandosi all’esterno di una gioielleria di Frattamaggiore, mentre il professionista si trovava al suo interno. Contro di lui, poi, fu puntata una pistola, all’altezza del petto, costringendolo a consegnare il suo scooter al cui interno era riposto uno zaino contenente un campionario di preziosi composto da argenti, argenti con pietre e vetri del valore complessivo di € 1500,00, nonché un tablet.

Anche la seconda rapina è stata commessa a Casoria e risale allo scorso 26 aprile. Vittima un imprenditore in procinto di versare in banca ben 10.940 euro, pari all’incasso complessivo dei negozi di cui era proprietario. In quella circostanza, i malviventi si sarebbero impossessati anche di 150 euro e degli effetti personali.

Gli inquirenti hanno poi ricostruito la progettazione e le fasi preparatorie di una terza rapina, pianificata per il 28 aprile a Volla, ai danni di un commerciante di generi alimentari, che iniziavano a monitorare seguendo tutti i suoi spostamenti, scambiandosi informazioni sulla strada percorsa dalla vittima e sulle relative soste.

Il colpo, tuttavia, non è andato a buon fine perché il commerciante, dopo aver effettuato una sosta controllata a vista dai sodali, decise di seguire una strada diversa da quella ipotizzata dalla banda.

Colpo in Belgio

Le indagini hanno consentito, infine, di disvelare la progettazione di una rapina milionaria da eseguirsi in Belgio con la collaborazione di un basista in Romania, insediato nella città di Bucarest.

Le attività hanno consentito di accertare che i sodali, per il loro travisamento, avevano acquistato presso un laboratorio teatrale quattro speciali maschere in silicone, del valore di circa 500 euro ciascuna, che consentono di attribuire in modo realistico a chi le indossa i tratti somatici di una persona diversa.