Piace anche Adeyemi come alternativa, Chiesa intenzionato a rimanere al Liverpool, tutti i profili per il successore di Kvara

Il Napoli valuta il successore di Kvicha Kvaratskhelia, Garnacho è uno dei profili, l’altro in prima fila gioca a Dortmund e da anni fa impazzire i tifosi del Borussia. È Karim Adeyemi, 22 anni sabato, scheggia immarcabile che può giocare su entrambe le fasce e che in questa stagione ha realizzato una tripletta in Champions contro il Celtic. Il Borussia è club che vende se arriva l’offerta giusta, ma anche qui servirebbe un investimento importante, da circa 40 milioni di euro.

.Chiesa vuole rimanere al Liverpool almeno fino a fine stagione

Federico Chiesa è uno dei nomi più accostati al Napoli per succedere a Kvicha Kvaratskhelia, nome che stizzica anche molto il gusto dei tifosi che vedono, nell’estremo ex Juve e campione d’Europa con l’Italia nel 2021, il profilo ideale da regalare a Conte per competere in vetta alla classifica. Malgrado per adesso le presenze con i Reds siano soltanto 2, sembra che le intenzioni di Chiesa siano quelle di voler rimanere nella parte rossa del Merseyside per giocarsi ancora le sue carte in Premier League.

Galeno aperto al trasferimento, ma il profilo non convince la società

Wenderson Galeno, pilastro del Porto, è un calciatore più lineare e meno dedito alla fantasia rispetto agli altri potenziali eredi di Kvara seguiti dal Napoli.

Il brasiliano, 27 anni, come fa sapere ‘Sky’ non entusiasma particolarmente la dirigenza azzurra e per questo appare indietro nella scala gerarchica delle preferenze.

Zhegrova operazioni accessibile, ma non è la prima scelta