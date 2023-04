Philip Morris, maxi assunzione: stipendio a partire da 1500 euro

Philip Morris ha avviato una nuova campagna di assunzioni per il 2023. La nota azienda internazionale, specializzata nella produzione di tabacco e altri prodotti per fumatori, aprirà un nuovo centro digitale a Terni, creando occupazione per 150 risorse.

Philip Morris, opportunità di lavoro per centinaia di persone: come candidarsi

A dare la notizia è l’azienda stessa, tramite un recente comunicato con cui annuncia l’apertura di un centro digitale nella città di Terni. Rivolto agli utilizzatori dei prodotti da fumo senza combustione dell’azienda, il nuovo Digital Information Service Center (DISC) che Philip Morris inaugurerà in Umbria porterà assunzioni per un elevato numero di risorse.

L’operazione prevede l’investimento di circa 30 milioni di euro in 5 anni. Il centro, che sarà gestito da una società specializzata nei servizi digitali al consumatore, dovrebbe essere operativo già dal mese di aprile. L’incremento delle opportunità lavorative legato al DISC di Terni si concretizzerà già a partire dal 2023. Entro fine anno, infatti, l’apertura e la messa a regime del nuovo centro digitale di Philip Morris in Umbria creerà ben 150 posti di lavoro.

Le figure ricercate

Le prossime assunzioni Philip Morris in Umbria potranno coinvolgere, molto probabilmente, diverse tipologie di figure professionali. Presso il Digital Information Service Center di Terni potranno ad esempio lavorare risorse informatiche, addetti all’assistenza e alle informazioni ai clienti, ed anche operatori per le funzioni logistiche e di magazzino.

Come candidarsi

Gli interessati alle prossime assunzioni Philip Morris in Umbria devono attendere l’avvio delle nuove selezioni per il centro digitale di prossima apertura a Terni. Al momento, è possibile consultare la sezione dedicata alle carriere (Lavora con noi) sul sito web dell’azienda per conoscere le attuali posizioni aperte nelle diverse sedi del Gruppo e candidarsi online, compilando l’apposito form per l’inoltro del cv. Monitorando la pagina sarà possibile prendere visione anche delle prossime ricerche di personale che verranno attivate dalla società per il sito di Terni.

