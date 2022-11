Philip Morris apre anche in provincia di Caserta. L’azienda, infatti, ha annunciato una nuova apertura nel polo di Marcianise entro il 2023.

Philip Morris apre a Marcianise nel 2023: previste 200 assunzioni

Si tratta dell’apertura del secondo Digital Information Service Center nel paese. Un centro di assistenza rivolto ai consumatori adulti dei prodotti senza combustione in Italia, che sarà gestito da un’azienda leader nel ramo dei servizi digitali al consumatore e impiegherà oltre 200 persone a regime entro il 2023. In cinque anni, l’investimento complessivo ammonterà a circa 50 milioni di euro.

“Continuiamo a investire in Italia, anno dopo anno, in agricoltura, industria e servizi, stimolando lo sviluppo di una filiera integrata Made in Italy che oggi coinvolge oltre 38.000 persone.” – ha affermato Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, che ha aggiunto – “Siamo particolarmente orgogliosi di accrescere la nostra presenza in Campania e Umbria, entrambe regioni tabacchicole con cui abbiamo una storia di collaborazione di lungo corso.”

Chi è Philip Morris

La Philip Morris International Inc. è una compagnia statunitense attiva nell’industria del tabacco, con prodotti venduti in oltre 180 paesi al di fuori degli Stati Uniti d’America. Il suo marchio più famoso e che genera i maggiori introiti è Marlboro.