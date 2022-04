Discussione con un cliente finisce in sparatoria, cuoco di un ristobar in fin di vita in ospedale. I fatti sono accaduti a nella zona centralissima di Pescara.

Pescara, sparatoria in un ristobar

Il tutto sarebbe iniziato a causa di un’ordinazione per una nuova portata. I tempi di attesa era troppo lunghi per l’uomo che aveva effettuato un nuovo ordine al tavolo. I due hanno iniziato a discutere poi è scattata la lite e, alla fine, l’impensabile: l’uomo ha tirato fuori una pistola e ha sparato contro il cuoco almeno 5 colpi di pistola. La vittima, un ragazzo di 23 anni è finito in ospedale e ora rischia la vita. Immediatamente sono scattate le indagini da parte degli agenti di Polizia intervenuti sul luogo della tragedia.

Colui che ha aperto il fuoco è ancora ricercato. I titolari dell’attività, anche attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza, hanno fornito una prima ricostruzione di quanto accaduto, nella centralissima piazza della Rinascita di Pescara.

Il video della sparatoria

In un breve filmato del sistema di videosorveglianza che sta circolando su alcune chat sono visibili gli ultimi istanti dell’episodio. Il giovane, già a terra, cerca riparo dietro al bancone. L’aggressore gli spara, colpendolo alla schiena. Poi l’uomo – abbigliamento sportivo nero, con il volto scoperto – si allontana.

Viene subito lanciato l’allarme e sul posto arrivano il 118 e la polizia. Il 23enne, originario di Santo Domingo, ma da tempo residente in Abruzzo, viene trasportato in pronto soccorso. Intubato, è ora ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata. In ospedale, per lo shock, è finita anche la sua collega.

Il video