Periartrite scapolomerale, segnali, cure e quando si deve procedere chirurgicamente, in robotica.

La periatrite scapolomerale, meglio definita come una tendinite della spalla, è una condizione che si avverte con specifici dolori. Per la cura si ricorre ai farmaci o anche alla fisiochinesi terapia, ma esistono alcuni casi inc ui si vede necessario l’intervento chirurgico.