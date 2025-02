Perde la vita a 15 anni in un incidente, la mamma: “Qualcuno ha visto, chi sa parli”

Sono passati poco più di sette mesi dal tragico incidente in cui Pack Esposito ha perso la vita a soli 15 anni a bordo del suo scooter. Le indagini vanno avanti ed emergono nuovi dettagli. Acquisite le immagini di videosorveglianza ora al vaglio degli inquirenti. Dal quel 3 Giugno 2024, però, la famiglia di Paky non si dà pace, chiede verità, anche solo un racconto di chi c’era. Mamma Susy è ancora una mamma che non ha più suo figlio. Ormai la famiglia di Paky vive solo per fugare i tanti dubbi su quell’impostato.