Brutte notizie per il Napoli ed in particolare per i fantallenatori di Victor Osimhen. Il centravanti dei partenopei, di ritorno dalla nazionale nigeriana, ha infatti riportato una lesione distrattiva all’adduttore della gamba sinistra.

Perde la maschera e si infortuna: Osimehn salta Napoli-Milan

Un infortunio che sicuramente non gli permetterà di essere a disposizione per il match di domenica sera contro il Milan. Quasi sicuramente salterà anche il Lecce, provando il tutto per tutto per recuperare in vista dei quarti di finale di andata di Champions League ancora contro il Milan.

La mascherina smarrita

L’attaccante del Napoli ha di recente smarrito la sua mascherina protettiva mentre era in Nazionale. È accaduto dopo il rientro della partita tra la sua Nigeria e la Guinea-Bissau. I consulenti del Napoli si sono messi al lavoro per realizzare una mascherina nuova, corsa contro il tempo che tuttavia difficilmente permetterà a Osimhen di ottenerla entro domenica sera allo stadio ‘Maradona’, anche a causa dell’infortunio alla gamba.