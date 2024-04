Peppe Di Napoli ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi. Con franchezza, il 51enne di Pianura ha dichiarato: “Abbandono l’Isola dei Famosi perché sono stanco e non riesco più a farcela. Chiedo scusa a tutti gli italiani, ma io lascio l’isola e me ne vado“. Con queste parole, il concorrente ha annunciato il suo ritiro dal reality show condotto da Vladimir Luxuria.

Di conseguenza, il televoto è stato annullato e sarà riaperto per gli altri quattro naufraghi in nomination: Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye. I voti già pervenuti nella sessione annullata non saranno considerati validi e gli utenti che hanno votato tramite sms riceveranno un rimborso.

Questo annuncio è stato diffuso attraverso il profilo social del programma. Peppe Di Napoli è noto soprattutto su TikTok grazie alla sua attività di pescivendolo. Seguendo le orme dei suoi genitori e dei suoi nonni, gestisce la pescheria Di Napoli ed è molto attivo sui social. Il suo motto distintivo, “A cascata”, è diventato celebre e lo ha reso molto popolare sui social.