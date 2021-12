Giugliano. Anche quest’anno, con la raccolta alimentare dello scorso 4 dicembre, ha avuto inizio il programma delle attività previste nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Istituto La Famiglia al Centro denominata “Per un Natale Allegro e Solidale”, che giunge ormai alla sua 5^ edizione.

Uno speciale programma di accoglienza, solidarietà, sostegno e vicinanza ai minori e alle famiglie in difficoltà, realizzato durante le festività Natalizie che sono un momento di grande gioia e convivialità molto sentite ed attese da tutti. Tuttavia, proprio durante questo periodo è maggiormente avvertito, dalle fasce più deboli, il senso di inferiorità sociale ed un frustante sentimento di inadeguatezza da parte di quanti (soprattutto genitori), non possono soddisfare i bisogni e i desideri dei più piccoli. Ragion per cui, il Natale si presenta come un momento privilegiato per unire tutte le forze e mettere in campo gesti, iniziative ed attività di vario genere per garantire vicinanza, affetto e sostegno a quanti vivono particolari forme di disagio e di svantaggio ed alleviare significativamente il senso di frustrazione e di solitudine sociale, soprattutto in questo delicato momento storico, segnato da una singolare emergenza economica e sociale.

In maniera speciale il Programma delle Iniziative 2021 è ricco e variegato e prevede diversi momenti celebrativi, diverse attività di solidarietà e svariati momenti ludico ricreativi e si pone importanti e ambiziosi obiettivi:

Santa Messa di Natale (18 dicembre)

Consegna di 80 pasti caldi a domicilio (18 dicembre)

Allestimento della casa di Babbo Natale dove si terranno diversi momenti ludico-ricreativi (il 10, il 17, il 22 e il 29 dicembre);

Consegna di 250 Pacchi dono di generi alimentari completi di carni e verdure (21 e 22 dicembre)

Consegna di 300 calze dell’Epifania e di altrettanti Giocattoli (6 gennaio 2022)

Gran Galà della Beneficenza e della solidarietà (5 Gennaio 2022) per la realizzazione di una Borsa di studio per l’iscrizione all’università di una minore di comunità e l’iscrizione ad un corso di formazione di uno dei nostri minori, la creazione di un fondo di sostegno alla povertà economica

Lotteria di beneficenza (6 gennaio 2022) al fine di realizzare almeno 5 grandi desideri altrimenti “irrealizzabili” di altrettanti minori, contribuire alle attività educative e ludico ricreative dei minori di Nisida, prevedere dieci o più interventi di natura economica (utenze, pigioni, cure mediche, libri scolastici, etc.)

Il Programma gode del patrocinio morale del Comune di Giugliano e della Caritas diocesana di Aversa, oltre che della collaborazione del Santuario dell’Annunziata, dell’ACP Humanitarian AID ed è stato realizzato grazie al sostegno e al contributo di benefattori, aziende, esercizi commerciali, supermercati, imprenditori e associazioni del territorio.

Infine, convinti che solo unendo le forze di tanti si possono raggiungere importanti traguardi di solidarietà, si confida nella collaborazione, nella generosità e nel sostegno di tutti gli uomini e le donne di buone volontà, al fine di contribuire alla buona riuscita dell’iniziativa e al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi su indicati.

COMUNICATO STAMPA