Per la difesa spunta il nome di Danilo a Gennaio, Conte e Manna cercano l’affondo

Il Napoli pensa a un colpo per puntellare la difesa: Danilo della Juventus è tra i primi nomi nella lista di Conte e Manna. Da capire anche però come si muoveranno i bianconeri che in difesa sono in piena emergenza

Juve in emergenza, ma Danilo fuori dal progetto

Il mercato di gennaio è quasi alle porte e il Napoli comincia a muoversi. La squadra di Conte è prima in campionato, in attesa di giocare contro il Torino. E il club vorrebbe regalare all’allenatore un difensore in più per puntellare il reparto. Tra i nomi in cima alla lista c’è Danilo. Lo juventino dovrebbe ripartire titolare contro il Lecce, ma per lui le prossime settimane saranno di riflessione sul futuro. Il brasiliano non è più centrale nella squadra di Thiago Motta e questo potrebbe incidere sulle scelte future. Per questo alla finestra c’è il club di De Laurentiis, anche considerando l’apprezzamento di Conte per il difensore. Giovanni Manna lo conosce bene dai tempi della Juventus e avrebbe già ricevuto l’apertura del numero 6 bianconero. La sensazione, però, è che molto dipenderà dalla Juventus, in piena emergenza in difesa e che dovrà fare una se non due operazioni nel reparto.