Una tragedia sfiorata, evitata grazie alla prontezza, alla professionalità e alla sensibilità degli agenti della Polizia di Stato. Un giovane di 27 anni è stato salvato mentre si trovava in una situazione di grave pericolo su un cavalcavia sovrastante l’autostrada A1, nel territorio nolano. L’episodio si è verificato in un contesto particolarmente delicato per la viabilità, mentre erano in corso le proteste e i blocchi degli autotrasportatori.

Paura sull’A1 durante i blocchi dei tir, 27enne tenta di togliersi la vita: salvato dalla polizia

Proprio durante uno dei servizi di vigilanza e controllo del territorio, gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Nola, impegnati lungo la SS7 bis Variante in direzione Caivano, all’altezza del chilometro 29+250, hanno notato un’autovettura ferma sulla corsia di emergenza. Insospettiti dalla presenza del veicolo, i poliziotti hanno deciso di fermarsi per effettuare un controllo. È stato in quel momento che si sono accorti della drammatica situazione: un ragazzo di 27 anni si trovava arrampicato sulla recinzione metallica del cavalcavia, con una gamba già oltre la barriera di protezione e intenzionato a compiere un gesto estremo.

Attimi di forte tensione, durante i quali gli agenti hanno dimostrato sangue freddo e grande capacità di gestione dell’emergenza. Avvicinandosi con estrema cautela, hanno avviato un dialogo con il giovane, cercando di comprenderne lo stato d’animo, ascoltarlo e rassicurarlo. Dopo una prolungata opera di persuasione, i poliziotti sono riusciti a convincere il 27enne a riportare la gamba all’interno della recinzione. A quel punto, approfittando del momento favorevole, sono intervenuti con un’azione rapida e coordinata, riuscendo ad afferrarlo e a metterlo definitivamente in sicurezza.

Condotto in ospedale a Frattamaggiore

Una volta scongiurato il pericolo, gli agenti hanno immediatamente richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, rimanendo accanto al ragazzo fino all’arrivo dei soccorsi. Il giovane è stato successivamente accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Frattamaggiore per ricevere le cure e l’assistenza necessarie.

LEGGI ANCHE: