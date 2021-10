Caserta. Un’auto ha preso fuoco stamattina sull’Autostrada A1 tra Caserta e Napoli, all’altezza dello svincolo tra Villa Literno e la diramazione Napoli-Pescara.

Paura sull’A1, auto avvolta dalle fiamme: traffico bloccato tra Caserta e Napoli

Nello stesso tratto stradale si è verificato anche un incidente stradale che ha visto coinvolta un’altra vettura sul lato opposto della carreggiata.

Al momento non si conoscono le cause dell’incendio. E non è chiaro se ci siano feriti. Subito sono stati attivati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. Il traffico è completamente paralizzato. La circolazione veicolare è bloccata anche in direzione opposta, verso Roma, a causa dei “curiosi”, come li definisce lo stesso sito di Autostrade.

Auto a fuoco al Vomero

E’ la seconda vettura che va a fuoco nelle ultime 24 ore. Ieri al Vomero, quartiere collinare di Napoli, un’auto è stata avvolta dalle fiamme mentre si trovava nella traffichissima via Cilea, in prossimità del semaforo con via San Domenico. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco per spegnere il rogo. Decine le persone che si sono fermate per scattare foto o fare video pubblicati poi sui social network, soprattutto nei gruppi territoriali.