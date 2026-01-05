Paura sul litorale salernitano, fiamme nella discoteca “Dolcevita”

Momenti di apprensione nella serata di ieri, domenica 4 gennaio, a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, per un principio di incendio divampato nei pressi della discoteca Dolcevita, noto locale del litorale situato in via dei Navigatori, lungo la Litoranea.

L’allarme è scattato intorno alle ore 20, quando il sistema antincendio interno ha segnalato un’anomalia. I gestori del locale, che al momento era chiuso e privo di persone all’interno, hanno immediatamente attivato le procedure di sicurezza e contattato i vigili del fuoco.

Intervento dei pompieri con quattro autobotti

Sul posto sono giunte quattro autobotti inviate dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno, con il supporto delle squadre di Giffoni Valle Piana. Le fiamme, secondo le prime informazioni, si sarebbero sviluppate in prossimità del vano di accesso della discoteca, anche se non è ancora chiaro se l’incendio sia partito dall’interno o dall’esterno della struttura. L’intervento dei pompieri ha permesso di domare il rogo in circa un’ora, evitando conseguenze più gravi.

Nessun ferito, danni limitati all’ingresso

Fortunatamente non si registrano feriti. I danni sarebbero circoscritti esclusivamente all’area di ingresso del locale. I proprietari sono stati allertati direttamente dalla notifica dell’allarme antincendio, che ha consentito un intervento rapido e coordinato.

L’episodio riporta alta l’attenzione sul tema della sicurezza nei locali notturni, anche alla luce della recente tragedia avvenuta a Crans-Montana, nel Canton Vallese in Svizzera, dove un incendio scoppiato la notte di Capodanno in un bar affollato ha causato vittime e feriti.