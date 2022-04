Tragedia sfiorata a Ischia, in località Terra rossa, nel comune di Barano. Una bombola del gas è esplosa stamattina, intorno alle 8, in un’abitazione, situata in via Michele Mazzella.

Paura nel Napoletano, bombola di gas esplode in casa: due donne ferite

Un forte boato ha svegliato di soprassalto i residenti che, spaventati, hanno subito allertato i soccorsi. Due donne sono rimaste ferite, anche in maniera non grave. Entrambe sono state trasferite al pronto soccorso Rizzoli di Lacco Ameno per le cure del caso.

La deflagrazione è avvenuta dopo l’accensione dell’interruttore della luce, provocando ingenti danni sia all’interno che all’esterno della casa. Stando ai primi accertamenti, l’esplosione sarebbe riconducibile ad una perdita di gas fuoriuscita dalla bombola che era presente in una delle stanze dell’appartamento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ischia per i rilievi del caso. Presenti anche i Vigli del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’abitazione.

Esplosione a Marano

Un episodio analogo si è verificato alcune settimane fa, a Marano, in provincia di Napoli. Un ragazzino di 14 anni rimase coinvolto in un’esplosione che interessò diversi appartamenti di una palazzina di tre piani. Anche in questo caso ci fu una fuga di gas provocata però da alcuni lavori in corso nel vano cucina. Sul posto intervennero vigili del fuoco, Polizia Municipale e Ufficio tecnico del Comune. Quattro famiglie furono sgomberate.