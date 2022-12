Lasciano il bambino da solo a casa. Il piccolo, 4 anni appena, esce dall’appartamento e si allontana in strada. Lo ritrovano dopo alcune ore sotto una pioggia battente. Una storia a lieto fine che poteva invece avere un epilogo drammatico. E’ successo a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta.

Piedimonte Matese, lasciano il figlio solo a casa: il piccolo esce e viene ritrovato sotto la pioggia

L’episodio è avvenuto sabato notte, quando un violento temporale si è abbattuto sulla Campania con disagi in diverse province. Una coppia di genitori di Piedimonte Matese avrebbe prima fatto addormentare il figlio di 4 anni, poi entrambi sarebbero usciti di casa per raggiungere altri amici in un locale del paese e trascorrere così un sabato sera in compagnia. Erano forse convinti che il bimbo non si sarebbe svegliato, ma le cose sono andate diversamente.

Infatti il bimbo si sarebbe svegliato e non trovando i propri genitori sarebbe riuscito ad aprire il portone di casa arrivando in strada sotto una pioggia battente. Per fortuna è stato notato quasi subito da una donna, una vicina di casa, che ha preso il piccolo portandolo con sé e accudendolo fino al rientro dei genitori. Il minorenne sta bene e non avrebbe subito danni, a parte il trauma di ritrovarsi solo in una serata di maltempo.