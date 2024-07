Aggredisce una donna all’interno del pronto soccorso. Arrestato un uomo dalla Polizia di Stato. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, martedì 2 luglio, presso l’Ospedale San Leonardo a Castellammare di Stabia.

Lite in ospedale a Castellammare, accoltella donna all’interno del pronto soccorso

Un agente del Commissariato di Castellammare di Stabia, in servizio presso il posto di polizia dell’ospedale, ha udito delle urla provenire dal pronto soccorso. Il poliziotto, una volta all’interno della sala, ha notato un uomo che aveva ferito una donna con un coltello a seguito di una lite scaturita per futili motivi.

L’agente è riuscito a bloccare l’uomo trovandolo in possesso di un coltellino a scatto con la lama lunga 5 cm. L’uomo, un 57enne di Castellammare di Stabia è stato tratto in arresto per lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.