AFRAGOLA. Tentata rapina a un furgone portavalori. E’ accaduto oggi, sabato 10 dicembre, intorno alle 13 ad Afragola.

Tentata rapina ad Afragola

Il colpo, non andato in porto, è avvenuto nei pressi dell’Ikea del comune a nord di Napoli. Stando a una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare che nel parcheggio del centro commerciale ignoti si siano avvicinati alle guardie giurate che hanno reagito e messo in fuga i malviventi a bordo di un mezzo non meglio indicato.

I malviventi sono riusciti a portare via la pistola di uno dei tre vigilantes. Nessun colpo d’arma da fuoco è stato esploso. Indagini ancora in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Casoria per ricostruire l’intera vicenda.

Utili all’identificazione dei balordi potranno essere le immagini dei sistemi di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso l’intera scena.