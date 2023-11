Paura a Succivo dove uno stabile pericolante situato in via Orazio, precedentemente identificato come a rischio e soggetto a lesioni, è crollato dopo che il Comune aveva ordinato la chiusura della strada per motivi di sicurezza. Fortunatamente, al momento del cedimento, l’immobile era disabitato e nessuno si trovava nelle vicinanze.

Paura a Succivo, crolla palazzina in pieno centro

Gli interventi dei vigili del fuoco hanno confermato l’area di transennamento e, attualmente, l’ufficio tecnico, insieme a un geologo, sta conducendo le indagini necessarie. Il sindaco Salvatore Papa ha emesso un’ordinanza che richiede ai proprietari dello stabile di presentare un piano di demolizione e garantire la messa in sicurezza dell’area. Per garantire ulteriore sicurezza, il sindaco ha vietato l’accesso ad edifici limitrofi, inclusi un’attività commerciale. Un’abitazione, dove alloggiavano due stranieri, è stata momentaneamente evacuata.

Il gruppo social di Terza Via ha sollevato preoccupazioni sull’intera situazione, ponendo l’accento sull’importanza di valutare lo stato complessivo del patrimonio edilizio storico di Succivo, sottolineando che l’episodio di crollo di uno stabile potrebbe non essere un caso isolato.